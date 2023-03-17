وظائف جديدة في وزارة العدل 2023.. اعرف آخر موعد للتقديم

أعلنت مصلحة الطب الشرعي التابعة لوزارة العدل عن وظائف شاغرة تقع ضمن المجموعة التخصصية والنوع القيادي، وتتمثل في منصب مدير عام الشؤون الفنية.

المستندات المطلوبة لوظيفة وزارة العدل 2023

وحسب إعلان البوابة الإلكترونية للحكومة، فجاءت المستندات المطلوبة كالتالي:

بيان حالة وظيفية معتمد موضحا به التأهيل العلمي والمؤهلات العلمية الحاصل عليها: الجزاءات والعلاوات التشجيعية والمجموعة النوعية وتقارير كفاية عن اخر سنتين بمرتبة كفء على الأقل والخبرة النوعية الزمنية والوظائف الإشرافية التي يشغلها المتقدم والدورات التدريبية ومدتها ونوعها ومكانها. الخطط والبرامج التي يقرها المتقدم لتطوير العمل في مجال الوظيفة المتقدم لشغلها وذلك لتحسين أدائها ورفع كفاءتها. بيان عن أبرز انجازات المتقدم ومساهمته في الوحدة مدعما بالمستندات الدالة على ذلك. شهادة حسن سير وسلوك. صورة بطاقة الرقم القومي سارية (وجه وظهر) صحيفة حالة جنائية (للعاملين من خارج الجهاز الاداري للدولة)

طريقة وموعد التقدم لوظيفة وزارة العدل

تقدم الطلبات باليد للأمانة الفنية للجنة القيادات بديوان عام وزارة العدل، مرفقاً بها المستندات، في الفترة من 26 فبراير إلى 27 مارس 2023.