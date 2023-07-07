واشنطن تعلن رسميا تزويد كييف بالذخائر العنقودية: حصلنا على ضمانات مكتوبة بشأن استخدامها

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، اليوم الجمعة، إن تزويد بلاده لأوكرانيا بالذخائر العنقودية هو «الصواب»، لافتا إلى أن كييف قدمت «ضمانات مكتوبة» تتعلق باستخدامها.

وقال جيك سوليفان، في مؤتمر صحفي أوردته قناة (الحرة) الأمريكية، «ندرك خطر استخدام الذخائر العنقودية، ولهذا السبب أجلنا اتخاذ قرار بشأنها لأطول فترة ممكنة».

وأكد أن واشنطن حصلت على «ضمانات مكتوبة» من كييف بشأن «استخدامها بشكل آمن للحد من المخاطر التي قد تلحق بالمدنيين»، قائلا إن «الحكومة الأوكرانية لديها كل الحوافز لوقف أي مخاطر تحيط بالمدنيين فهم مواطنوهم».

وأوضح أن هذه الضمانات تشمل تعهد أوكرانيا بعدم استخدام القنابل العنقودية خارج أراضيها، وتعهدها باستخدامها بشكل لا يضر بالمدنيين.

وتابع: «ذخائرنا العنقودية لديها نسبة فشل 2.35 بالمئة، أما الروس فلديهم نسبة فشل تبلغ 30 أو 40 بالمئة».

وتطرق سوليفان إلى قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) المرتقبة في ليتوانيا، موضحا أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيحضرها، وأنه سيؤكد خلالها مواصلة دعم أوكرانيا، إلا أن القمة «لن تفضي لانضمامها» للحلف، وعلى أوكرانيا اتخاذ مزيد من الإجراءات للانضمام للناتو.

ويتزامن تصريحه مع جولة دولية يقوم بها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، تهدف خصوصا إلى حصول كييف على مزيد من الدعم لمسعاها للانضمام إلى الحلف، وذلك قبل قمة فيلنيوس يومي 11 و12 يوليو.