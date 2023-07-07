خبير استراتيجي: الذخائر العنقودية ستساعد القوات الأوكرانية على ردع روسيا

أعلن مسؤولون أمريكيون، أن واشنطن ستقدم حزمة من المساعدات العسكرية الجديدة إلى أوكرانيا، وتشمل تلك المساعدات «ذخائر عنقودية». وتأتي تلك الخطوة مع زيارة الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إلى تركيا اليوم، في محاولة تعزيز دعم انضمامها إلى حلف الناتو، وحث دول الأعضاء على اتخاذ إجراءات فعلية خلال قمة الناتو المقرر عقدها الأسبوع المقبل.

مساعدات جديدة لمساندة كييف في الأزمة الروسية الأوكرانية

«الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، تم استخدام فيها أسلحة عديدة من الجانب الروسي والجانب الأوكراني بمساندة من الاتحاد الأوروبي وأمريكا، والأسلحة الجديدة حاليا هي ذخائر عنقودية خطيرة لمساندة كييف في الأزمة» يقول العقيد حاتم صابر، الخبير الاستراتيجي لـ«الوطن».

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وأوضح العقيد صابر، أن الذخائر العنقودية تتكون من حاوية، وعند إطلاقها تفتح في الهواء، وتنثر أعدادا كبيرة من القنابل الصغيرة، وهذا الأسلحة من الممكن أن تشكل سيطرة على مجريات الأمور بشكل نسبي للقوات الأوكرانية للتشبث بالأرض أو لإزالة الآثار التواجد للقوات الروسية.

أهمية الذخائر العنقودية بالنسبة لأوكرانيا

وأكد الخبير الاستراتيجي على «أن هذا تكتيك جديد الغرض منه إخضاع روسيا، ومن المرجح أيضا أن يساعد ذلك القوات الأوكرانية على استرجاع أراضيها، حيث أن تلك ذخائر عنقودية قد تكون عامل مهم بالنسبة للقوات وتدعيم الروح المعنوية».