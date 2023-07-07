أبرز 7 معلومات عن «الذخائر العنقودية».. أعلنت واشنطن تقديمها لأوكرانيا (فيديو)

أفاد مسؤولون أمريكيون بأنه سيتم الإعلان عن حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا تشمل «ذخائر عنقودية»، وتتزامن هذه الخطوة مع زيارة الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إلى تركيا اليوم، حيث يسعى إلى تعزيز دعم انضمام بلاده إلى حلف الناتو وحث الدول الأعضاء على اتخاذ إجراءات فعلية في هذا الصدد خلال قمة الناتو المقررة الأسبوع المقبل، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.

وترصد «الوطن» في التقرير التالي أهم معلومات ذخائر عنقودية:

1- تتألف أسلحة الذخائر العنقودية من حاوية تُفتح في الجو، وتنثر كميات كبيرة من القنابل الصغيرة أو الذخائر المتفجرة.

2- تتم إطلاق الذخائر العنقودية من الجو أو البحر أو البر، وتتألف عادةً من ذخائر صغيرة تنفجر عند الاصطدام، وتتميز بالسقوط الحر دون توجيهها نحو هدف محدد.

3- وفقًا للبيانات الرسمية الدولية، قامت 34 دولة بإنتاج أكثر من 200 نوع من الذخائر العنقودية.

4- تخزن 87 دولة الذخائر العنقودية، ومن بينها 16 دولة استخدمتها سابقًا في النزاعات المسلحة.

تشكل الذخائر العنقودية خطرًا كبيرًا علي المدنيين

5- يؤدي استخدام تلك الأسلحة بشكل واسع إلى انتشار آلاف، وربما ملايين الذخائر الصغيرة غير المنفجرة في العديد من البلدان والمناطق، مما يشكل خطرًا كبيرًا على المدنيين.

6- تتراوح معدلات عدم انفجار الذخائر المستخدمة بين 10% و 40%.

7- نظرًا لخطورتها، اعتمد مؤتمر دبلن في مايو 2008 اتفاقية الذخائر العنقودية، حيث تحدد الاتفاقية قواعد صارمة لضمان عدم استخدام الذخائر العنقودية والتخلص الآمن منها.