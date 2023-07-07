نائب بـ«الدوما» الروسي عن تزويد واشنطن لكييف بالذخائر العنقودية: ستقتل عددا كبيرا من المدنيين

أكد سيرجي تسيكوف، النائب في مجلس الدوما الروسي عن القرم، أن استخدام ذخائر عنقودية أمريكية في أوكرانيا يشكل خطرًا على حياة المدنيين، ويمكن أن يؤدي إلى وفاة جماعية، بحسب ما ذكرته وكالة «نوفوستي».

تسيكوف يعبر عن قلقه من استخدام الذخائر العنقودية

وفي تصريح لوكالة أنباء «نوفوستي»، أعرب تسيكوف عن قلقه من استخدام الذخائر العنقودية الأمريكية في أوكرانيا، محذرًا من أن ذلك قد يؤدي إلى مقتل عدد كبير من المدنيين، وأعرب عن أمله في أن تقوم القوات المسلحة بتدمير تلك الذخائر قبل استخدامها.

مساعدات عسكرية بقيمة 800 مليون دولار

ويجب الإشارة إلى أن البنتاجون الأمريكي ووزارة الخارجية الأمريكية، أعلنتا عن خطط لتقديم حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 800 مليون دولار لدعم أوكرانيا، ومن المقرر أن تشمل الحزمة ذخائر عنقودية لصالح قطع المدفعية، وعشرات المركبات المدرعة.

ويجب التركيز على أن الذخائر العنقودية تم حظرها وفقًا لاتفاقية دولية موقعة من 123 دولة، باستثناء الولايات المتحدة وأوكرانيا.

وفي سياق متصل، أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيجور كوناشينكوف، في وقت سابق، أن استخدام الذخائر العنقودية في أوكرانيا يعكس مهمة القوات الأوكرانية في قتل أكبر عدد من المدنيين.