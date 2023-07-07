رئيس «الأوبرا»: فكرة «الأساتذة» جاءت من الفنان مدحت صالح.. والمتحدة دعمتها حتى النهاية

أشاد الدكتور خالد داغر، رئيس دار الأوبرا المصرية، بحفل «الأساتذة» الذي يحيه الفنان الكبير مدحت صالح في دار الأوبرا، برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مؤكدا أنها كانت أكبر داعم لإقامة الحفل، مضيفا «سنواصل تقديم مثل هذه الحفلات الرائعة».

داغر: فكرة الحفل جاءت من الفنان مدحت صالح

وأضاف خالد داغر، في حديث لـ«قناة الحياة»، أن الفكرة جاءت من قبل الفنان مدحت صالح، وقدمها هو لوزيرة الثقافة، حتى بدأ تنفيذها، مضيفًا أن الحفل مذاع فقط وحصريا على فضائية الحياة، متابعا: «الحفل سيكون بداية لاختبار أغاني وكنوز قديمة».

وتابع خالد داغر، بأن الأوركسترا اختارت مدحت صالح، والمايسترو هشام مصطفى، وكان الجميع سعداء، وكان هناك دعم من جميع الجهات، كما أن بعض الحفلات ظهر فيها أغاني لمطربين أكبر سنا.