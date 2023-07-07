مدحت صالح يشدو بأغنية «مقادير» للموسيقار السعودي الراحل سراج عمر

قدم الفنان الكبير، مدحت صالح، أغنية مقادير للموسيقار السعودي الراحل، سراج عمر، ضمن فعاليات حفل «الأساتذة» المقام حاليا بدار الأوبرا المصرية على المسرح الكبير.

مدحت صالح يشكر سراج عمر

وقدم مدحت صالح الشكر للموسيقار الراحل سراج عمر، عقب أدائه لأغنيته الشهيرة التي حققت نجاحا كبيرا.

ومن المقرر أن يقدم مدحت صالح مجموعة كبيرة من الأغاني لكبار الملحنين من «الأساتذة» ومنهم محمد عبد الوهاب، فريد الأطرش، رياض السنباطي، محمد فوزي، محمود الشريف، كمال الطويل، بليغ، ومحمد الموجي، ومن الكويت الموسيقار عبد الحميد السيد، ومن لبنان الأخوين رحباني، ومن السعودية سراج عمر.