درجات الحرارة اليوم.. القاهرة تسجل 35 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 90%

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحراة المتوقعة اليوم السبت 8-7-2023، إذ ترتفع نسبة الرطوبة نهارًا، لتصل إلى 90% في بعض المناطق، وتنتشر شبورة خفيفة في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

تحذير المصطافين من اضطراب البحر

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط الرياح الشمالية الغربية على شواطئ البحر المتوسط، بما في ذلك مطروح والضبعة والعلمين والإسكندرية وبلطيم ودمياط، مشيرة إلى أنها تؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية، وارتفاع الموج من 2 إلى 3 متر، ونصحت المصطافين بتوخي الحيطة والحذر.

درجات الحرارة اليوم

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة توقعت هيئة الأرصاد أن يسود طقس معتدل الحرارة رطب في الصباح الباكر والمساء، وحار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، بينما تشتد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وجاءت درجات الحرارة اليوم السبت 8 يوليو، على النحو التالي:

- القاهرة 35 - 23

- العاصمة الإدارية 34 - 24

- أكتوبر 36 - 23

- بنها 35 - 24

- دمنهور 34 - 23

- وادي النطرون 36 - 23

- كفر الشيخ 34 - 24

- المنصورة 33 - 24

- الزقازيق 35 - 24

- شبين الكوم 34 - 24

- طنطا 34 - 23

- دمياط 32 - 23

- بورسعيد 33 - 24

- الإسماعيلية 36 - 23

- السويس 36 - 23

- العريش 33 - 23

- رفح 32 - 22

- رأس سدر 36 - 23

- نخل 36 - 20

- كاترين 33 - 16

- الطور 36 - 26

- طابا 35 - 25

- شرم الشيخ 37 - 29

- الإسكندرية 30 - 24

- العلمين الجديدة 30 - 24

- مطروح 29 - 24

- السلوم 31 - 23

- سيوة 27 - 23

- رأس غارب 37 - 27

- الغردقة 37 - 28

- سفاجا 38 - 27

- مرسى علم 38 - 28

- شلاتين 36 - 29

- حلايب 34 - 28

- أبو رماد 35 - 28

- رأس حدربة 33 - 27

- الفيوم 36 - 24

- بني سويف 37 - 24

- المنيا 37 - 24

- أسيوط 37 - 25

- سوهاج 38 - 25

- قنا 39 - 27

- الأقصر 40 - 27

- أسوان 41 - 29

- الوادي الجديد 40 - 26

- أبو سمبل 40 - 30