«الأرصاد» تكشف حالة الطقس غدا: استمرار ارتفاع نسب الرطوبة

يسود غدا السبت الموافق 8 يوليو، طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، فيما يكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وكشف خبراء الأرصاد في بيان صادر عن هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس الغد معتدل الحرارة رطب ليلاً على كل الأنحاء، كما يشهد ارتفاع نسبة الرطوبة نهارًا، وتصل إلى 90% في بعض المناطق.

حالة الطقس غدا

ومن المتوقع تكون شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية، وتمتد من السواحل الشمالية حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء.

وأشار خبراء الأرصاد، إلى نشاط حركة الرياح على فترات متقطعة بمناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

درجات الحرارة غدًا

ويتوقع خبراء الرصاد أن تكون درجات الحرارة غدا السبت الموافق 8 يوليو، كما يلي:

- القاهرة 35 - 23

- العاصمة الإدارية 34 - 24

- أكتوبر 36 - 23

- بنها 35 - 24

- دمنهور 34 - 23

- وادي النطرون 36 - 23

- كفر الشيخ 34 - 24

- المنصورة 33 - 24

- الزقازيق 35 - 24

- شبين الكوم 34 - 24

- طنطا 34 - 23

- دمياط 32 - 23

- بورسعيد 33 - 24

- الإسماعيلية 36 - 23

- السويس 36 - 23

- العريش 33 - 23

- رفح 32 - 22

- رأس سدر 36 - 23

- نخل 36 - 20

- كاترين 33 - 16

- الطور 36 - 26

- طابا 35 - 25

- شرم الشيخ 37 - 29

- الإسكندرية 30 - 24

- العلمين الجديدة 30 - 24

- مطروح 29 - 24

- السلوم 31 - 23

- سيوة 27 - 23

- رأس غارب 37 - 27

- الغردقة 37 - 28

- سفاجا 38 - 27

- مرسى علم 38 - 28

- شلاتين 36 - 29

- حلايب 34 - 28

- أبو رماد 35 - 28

- رأس حدربة 33 - 27

- الفيوم 36 - 24

- بني سويف 37 - 24

- المنيا 37 - 24

- أسيوط 37 - 25

- سوهاج 38 - 25

- قنا 39 - 27

- الأقصر 40 - 27

- أسوان 41 - 29

- الوادي الجديد 40 - 26

- أبو سمبل 40 - 30