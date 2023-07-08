إقبال كبير على التعليم المزدوج في الإسكندرية

استقبلت إدارة التعليم الفني والتعليم والتدريب المزدوج بمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية في اليوم الأول والثاني لتقديم ملفات القبول من الطلبة الجدد دفعة 2023/2024 أعدادًا كبيرة جدًا إذ ذهب الطلبة وأولياء الأمور إلى التعليم والتدريب المزدوج كأحد أهم بدائل الثانوية العامة وطريق سهل للوصول إلى الكليات، ويحقق عائد مادي للطلبة خلال فترة الدراسة.

إقبال كبير من الطلبة

قال الدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية لـ«الوطن» بدأ تسجيل الطلبة الراغبين في الالتحاق بمدارس التعليم المزدوج للعام الدراسي الجديد 2023/2024 يوم الخميس 2023/7/6، وإقبال الطلبة وأولياء أمورهم كان كبير جداً خلال اليوم الأول والثاني من فتح باب القبول واستلام الملفات، وسار العمل داخل مركز التقديم على قدم وساق بنظام وقامت اللجنة بتقديم الخدمات وتسهيل الإجراءات على أولياء الأمور وزاد إقبال الطلبة على مدارس التعليم المزدوج نظراً لما فية من مميزات كأحد بدائل الثانوية العامة، ويحقق عائد مادى للطلبة أثناء فترة الدراسة، ويعد طريق سهل للالتحاق بالكليات.

عدد المتقدمين سيتخطى العام السابق

وأوضحت المهندسة أمل حسان مدير عام التعليم الفني والتعليم والتدريب المزدوج بمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية لـ«الوطن» أن عدد المتقدمين هذا العام سيتخطى عدد العام السابق بكثير وربما حصول طالبتين من الإسكندرية على المركز الأول على مستوى الجمهورية من التعليم المزدوج أحدهما من مدرسة فندقية، والأخرى من مدرسة ملابس جاهزة وتكريمهم من الدكتور رضا حجازي وزير التعليم كان لة أثر فى زيادة أعداد المتقدمين ومع زيادة العدد تمت مشاركة الوحدة الإقليمية للتعليم والتدريب المزدوج بالإسكندرية في مراكز التقديم للطلاب الجدد للعام الدراسي لتسهيل وتسريع عملية إستلام ومراجعة الملفات.