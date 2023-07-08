رئيس وزراء هولندا يقدم استقالة الحكومة إلى ملك البلاد

قدم رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، استقالة حكومته إلى ملك البلاد فيليم ألكسندر، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة الهولندية.

وفشل الائتلاف الحكومي بزعامة روته رئيس الوزراء الأطول عهدًا في تاريخ هولندا، بعد مشاورات مطولة للاتفاق على إجراءات للحد من تدفق طالبي اللجوء.

وضم الائتلاف الحاكم، 4 أحزاب: «الشعب من أجل الحرية والديمقراطية» بزعامة روته، و«الديمقراطيين 66»، و«الاستئناف الديمقراطي المسيحي»، و«الاتحاد المسيحي»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وفي وقت سابق، طالب روته من الأحزاب الثلاثة الأخرى في الائتلاف الحاكم، بالموافقة على تحديد سقف لعدد الأطفال في مناطق النزاعات، الذين يمكن لبلاده استقبالهم، فيما عارض «الديموقراطي المسيحي» الخطة بشدة، وفقا لما ذكرته شبكة «يورو نيوز» الإخبارية الأوروبية.