بعد قرون.. هولندا تعتذر عن ممارسة الاستعمار والعبودية في الماضي

قدم ملك هولندا ويليم ألكسندر، اليوم السبت، اعتذاراً رسمياً عن ممارسة بلاده العبودية خلال الحقبة الاستعمارية، وذلك خلال الذكرى السنوية الـ150 لتحرير العبيد، بما يشمل المستعمرات السابقة في منطقة البحر الكاريبي.

اعتذار شخصي من ملك هولندا

وقال ملك هولندا، بحسب ما نقلت شبكة «يورو نيوز» الإخبارية: «أقف اليوم أمامكم كملككم، وكجزء من حكومتكم، اليوم أنا أعتذر شخصياً».

رئيس الوزراء يعتذر عن العبودية

وفي وقت سابق أواخر العام الماضي، قدم رئيس وزراء هولندا، مارك روته، عبر خطاب في لاهاي، اعتذارات رسمية باسم الحكومة عن دور الدولة الهولندية في العبودية، معتبراً أنها جريمة ضد الإنسانية.

وقال رئيس الوزراء، في خطاب اعتذاره في ذلك الوقت: «أقدم اعتذارات باسم الحكومة الهولندية، عما قامت به الدولة الهولندية في الماضي».

الإتجار في نحو 600 ألف أفريقي

ونفذت الإمبراطورية الهولندية العبودية في القرنين الـ16 والـ17، وقامت بالإتجار في البشر، بنحو 600 ألف أفريقي، ساقتهم إلى أمريكا الجنوبية وجزر الكاريبي.

واستعمرت هولندا عدة دول، منها سورينام، وجزيرة كوراساو الكاريبية، وجنوب أفريقيا، وإندونيسيا، حيث كان مقر شركة الهند الشرقية الهولندية في القرن السابع عشر، ولكن استقلت هذه الدول، وقدمت هولندا اعتذاراً عن الاستعمار والعبودية التي نفذتها في القرون الماضية.