إصابة 7 أشخاص بينهم 3 أطفال في حادث مروري بواحة سيوة

أصيب 7 أشخاص إثر وقوع حادث انقلاب «تروسيكل» في واحة سيوة، بينهم 3 أطفال، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى أقرب مستشفى، وتابع الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة الحالة الصحية لجميع المصابين.

ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والطبية لمصابى حادث سيوة والمتابعة المستمرة لتقديم الخدمات الطبية اللازمة للمصابين ولتذليل أي عقبات تستجد.

نقل المصابين مستشفى سيوة

وفور تلقيه بلاغ عن الحادث أجرى وكيل وزارة الصحة اتصال هاتفى إلى الدكتور محمود حبيب مدير مستشفى سيوة المركزي لمتابعة الخدمات الطبية المقدمة لحالات حادث انقلاب تروسيكل وعددهم 7 حالات وكذا الاطمئنان على حالتهم الصحية، ورفع حالة الطوارىء بمستشفى سيوة المركزي ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الخدمات العلاجية المناسبة طبقاً وتصنيف الحالات الطبية.

رعاية طبية عاجلة للمصابين

وتابع «سالم» تقديم الخدمات الطبية العاجلة للمصابين السبعة، وهم رجل وثلاث سيدات وثلاثة أطفال حيث جرى تشخيص حالة الرجل بكدمة شديدة بالعين اليسرى وسحجات واشتباه كسور بالقدمين وجاري عمل الفحوصات اللازمة وحالة السيدة الأولى باشتباه بكسر في الفخذ وجاري عمل الفحوصات اللازمة وحالة السيدتين الثانية والثالثة كدمات وسحجات متفرقة بالجسم وحالتهم مستقرة، وحالة الطفل الأول جرح قطعي كبير بالرأس واشتباه كسر بالفك وجاري عمل الفحوصات والأشعات اللازمة وحالة الطفل الثاني جرح قطعي بسيط بالرأس وتم عمل الفحوصات اللازمة وحالة الطفل الثالث اشتباه كسر بالركبة وجاري عمل الفحوصات اللازمة ولا توجد أي حالة وفاة.

ويتابع مدير مستشفى سيوة توافر فصائل الدم ومشتقاته ببنك الدم الخاص بالمستشفى وجاهزية الأقسام الحرجة لاستقبال الحالات وجاهزية قسم العمليات في حالة الحاجة إلى التدخلات الجراحية العاجلة للمصابين، وجاري حاليا تقديم كافة أوجه الدعم الطبي والنفسي للمصابين وأسرهم.