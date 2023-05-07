سفير هولندا بالقاهرة يشيد بعلاقات التعاون بين البلدين

أكد سفير هولندا بالقاهرة هان ماوريتس شخابفلد، اليوم الأحد، عمق علاقات التعاون التي تربط بين البلدين في العديد من المجالات.

كلمة في العيد الوطني لهولندا

ووصف في الكلمة التي ألقاها مساء اليوم، خلال الاحتفال الذي أقيم بمقر السفارة بمناسبة العيد الوطني لهولندا (يوم الملك)، العلاقات بين البلدين بأنها قوية وتعود إلى 47 عاما وتتنامى بشكل كبير خاصة في مجالات المياه والتنمية المستدامة ومواجهة التغيرات المناخية.

ثناء على حضارة مصر

كما أشار السفير الهولندي إلى التعاون بين البلدين في مجال الهجرة، وقال إن مصر دولة خلابة وذات حضارة، مشيدا بما لمسه خلال فترة عمله بالقاهرة والتي ستنتهي هذا العام من ترحاب من جانب الشعب المصري.