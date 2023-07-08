عاجل.. غضب في الأهلي بسبب محمد شريف: عقد جلسات للتفاوض مع الزمالك

كشف مصدر مطلع داخل إدارة النادي الأهلي، أن هناك حالة من الغضب الشديد داخل إدارة النادي الأحمر، من مهاجمه محمد شريف، بسبب علم الإدارة بجلوسه مع بعض مسئولي الزمالك في الفترة الماضية للتفاوض حول الانتقال للفريق الأبيض.

إدارة الأهلي تحاول التكتم خوفًا من إثارة الأزمات

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»، إن هناك غضاب عارم من إدارة الكرة والجهاز الفني تجاه محمد شريف بسبب معرفتهم بعقد اللاعب جلسات مع مسئولي الزمالك في الفترة الماضية، دون إبلاغ مسئولي الأهلي.

وأكد أن محمد شريف عقد جلسات مع مسئولي الزمالك في الفترة الماضية، ودخل في مفاوضات مع المنافس دون علم الإدارة، على الرغم من تمسك النادي به كونه أحد اللاعبين الأساسيين ودوره الكبير في الفريق.

وأوضح المصدر أن إدارة النادي تتكتم على الأمور في الوقت الحالي بسبب ارتباطات الفريق بمباريات هامة على مستوى الدوري، بجانب محاولة إثارة أي أزمات بشأن عروض اللاعبين خاصة في ظل الإغراءات الكبيرة التي يتلقاها لاعبو الفريق في الفترة الماضية.

وأختتم المصدر أن جلسات مسئولي الزمالك مع محمد شريف خلال الفترة الماضية، جعلت اللاعب في غير تركيزه تمامًا مع الفريق خاصة في المباريات الهامة، وجعلته حبيسا لدكة البدلاء لصالح زميله في الفريق محمود عبد المنعم كهربا.

وينتهي عقد محمد شريف مع الأهلي بنهاية الموسم المقبل 2023 - 2024، إذ يحق له التوقيع لأي نادِ في يناير المقبل، دون الرجوع لإدارة القلعة الحمراء.

ويستعد الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري، المقرر لها مساء السبت في اللقاء المؤجل من الجولة 21 لبطولة الدوري، والتي ستقام في استاد برج العرب بمحافظة الإسكندرية