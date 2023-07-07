تحرك عاجل من الزمالك لطلب طاقم تحكيم أجنبي لمباراة القمة أمام الأهلي

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، موقف النادي من إرسال خطاب رسمي لاتحاد الكرة المصري، من أجل طلب تحكيم أجنبي لمباراة القمة أمام الأهلي، في الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدوري المصري الممتاز، التي من المقرر أن تقام أحداثها على ملعب ستاد القاهرة الدولي، يوم الخميس المقبل.

تحرك الزمالك لطلب تحكيم أجنبي في مباراة القمة

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»، أن نادي الزمالك يجهز خطابا في الوقت الحالي، من أجل إرساله إلى اتحاد الكرة المصري، خلال الأيام القليلة المقبلة، وتحديدا عقب مباراة فيوتشر من أجل طلب طاقم تحكيم أجنبي، مع إرسال مصروفات التحكيم بالكامل، رفقة الخطاب المرسل خلال الأيام المقبلة.

وتابع: «نادي الزمالك لديه إصرار على تواجد طاقم تحكيم أجنبي، خلال المباراة المقبلة أمام الأهلي، في قمة مباريات الدوري المصري الممتاز، وهناك رفض حتى هذه اللحظة داخل المجلس لتواجد طاقم تحكيم مصري في مباراة الأهلي».

الزمالك يواجه فيوتشر في الدوري

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لملاقاة فيوتشر، غدا الثلاثاء، ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز، التي من المقرر أن تقام مساء غد السبت، على ملعب الأهلي والسلام.