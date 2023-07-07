عاجل.. الهلال السوداني يصدم أطهر الطاهر بقرار مفاجئ.. هل الأهلي السبب؟

كشف مصدر مسؤول داخل نادي الهلال السوداني، عن اتخاذ قرار برحيل أطهر الطاهر عن الفريق، بشكل رسمي، بداية من الموسم الجديد، نظرا لتراجع أداء اللاعب، ومطالبات عدد كبير من جماهير الهلال برحيله عن الفريق، بسبب إهداره ركلة جزاء أمام صن داونز في دور المجموعات، والتي تسببت في الإطاحة بالفريق من دوري الأبطال النسخة الماضية.

أطهر الطاهر خارج قائمة الهلال السوداني

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»، إن أطهر الطاهر جرى استبعاده من قائمة الفريق أمام الصفاقسي التونسي، في الدور التمهيدي للبطولة العربية، فيما قرر مجلس الإدارة إنهاء عقد اللاعب بالتراضي، مع عدم تواجده في قائمة الفريق خلال الموسم الجديد.

وكان النادي الأهلي نجح في التأهل لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، واستمر في البطولة، ونجح في تحقيق اللقب على حساب الوداد المغربي، بفضل إهدار أطهر الطاهر ركلة جزاء الهلال أمام صن داونز، بجانب استغلال لاعبي المارد الأحمر الفرصة والنجاح في تحقيق الفوز أمام الهلال في الجولة الأخيرة، ومن ثم إقصاء الرجاء المغربي، ومن ثم الترجي التونسي.