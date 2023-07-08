جمال شعبان يروي قصة إنقاذ حياة شاب: قلبه توقف عن النبض

كشف الدكتور جمال شعبان أستاذ القلب وعميد معهد القلب الأسبق عن الدرس الذي تعلمه من البسطاء قائلًا: «الطبطبة أهم شيئ في الحياة»، متذكرًا مريض زاره في عيادته وحكى له أنه يتذكر طبطبته عليه منذ سنوات طويلة أثناء عمله في معهد القلب.

جمال شعبان يحكي قصة الشاب العائد للحياة

وتحدث شعبان خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامج «بالخط العريض»، المذاع عبر فضائية «الحياة» عن قصة الشاب العائد إلى الحياة، متذكرًا وصول شاب لمعهد القلب يعاني من آلام في صدره وشخصوها على الفور بأنها أزمة قلبية، مشيرًا إلى أنهم فوجئوا بتوقف قلبه وبدأو إجراء محاولات إنعاش قلبية باليد وصدمات كهربية لمدة وصلت لساعة كاملة، حتى عاد القلب للنبض مرة أخرى وأجروا له قسطرة لوجود جلطات، مؤكدًا أن الشاب ذهب له في مكتبه وشكره وسمى نفسه «العائد إلى الحياة».

وأشار شعبان أنه أخبر هذا الشاب أنهم فعلوا واجبهم ولكن الشاب أبدى استغرابه بسبب عمل طاقم أطباء في مستشفى حكومي لمدة ساعة كاملة لإنعاش قلبه الذي توقف عن النبض.