علاج وكشوفات بالمجان.. خدمات تقدمها وزارة الصحة لكبار السن

تستمر وزارة الصحة والسكان، في تقديم الخدمات الطبية لكبار السن بالوحدات الصحية، وذلك تيسيرًا عليهم وللاهتمام ورعاية صحتهم وتقديم العلاج المناسب لهم بالمجان.

وتضمنت الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة لكبار السن، وفقا لما كشفته الوزارة في بيان لها نشر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» ما يلي:

خدمات تقدم لكبار السن

1- الكشف ضمن مبادرة كبار السن

2- التقييم والدعم النفسي والتغذوي

3- القيام بالتحاليل الدورية

4- توفير زيارات منزلية لغير القادرين

وفي سياق متصل، تستمر وزارة الصحة في تقديم خدمات متعددة ضمن مبادرة 100 يوم صحة، حيث تم إطلاق المبادرة منذ عدة أيام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتي تعد نتاجًا لخدمات المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، وتنطلق تحت شعار «انزل واكشف واطمن من كل مكان في مصر»، وتستهدف 105 ملايين مواطن مصري في 27 محافظة.

ومن الخدمات التي تقدمها مبادرة 100 يوم صحة، ما يلي:

- التطعيمات واللقاحات والعلاجية.

- خدمات الصحة الإنجابية.

- خدمات دعم صحة المرأة من التوعية بالفحص الذاتي للثدي.

- توفير قرارات العلاج على نفقة الدولة.