تقديم خدمات أسرية وقسطرة قلب في كفر الشيخ ضمن مبادرة «100 يوم صحة»

أكدت الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة في محافظة كفر الشيخ، استمرار أعمال مبادرة «100 يوم صحة» في شتى ربوع المحافظة، مشيرة إلى إحالة شخصين لتلقي العلاج اللازم، وإجراء قسطرة قلبية لـ6 حالات في قوائم الانتظار.

فحص المقبلين على الزواج

وأشارت الدكتورة «الهام»، عبر بيان اليوم ، أن المبادرة قدمت أيضا خدمات ضمن الكشف والاهتمام بصحة المرأة، حيث تم فحص 1876 حالة، وفحص 318 حالة من المقبلين على الزواج، وتحويل حالة واحدة إلى المستشفى لاستكمال تلقي العلاج، إضافة إلى فحص 42 حالة ضمن مبادرة القضاء على فيروس «سي»، وفحص 1541 مريضا ضمن مبادرة الاعتلال الكلوي، تم تحويل 119 منهم للمستشفى لتلقي العلاج.

الرعاية الصحية ضمن مبادرة 100 يوم صحة

وأضافت أيضاً أنه تم فحص 78 حالة ضمن مبادرة الرعاية الصحية لكبار السن، وفحص عدد 168 طفل ضمن مبادرة السمعيات، وحالتين ضمن مبادرة صحة الأم والجنين.

وضمن عيادات تنظيم الأسرة تم تقديم خدمات صحية لـ2131 سيدة، ووصل عدد زيارات الحاصلات على وسيلة بالعيادات المتنقلة والثابتة إلى 3348 سيدة، وبلغ عدد المترددين على القوافل العلاجية 142، وتم تحويل 8 منهم إلى المستشفيات لاستكمال العلاج، كما تم المرور على 35 منشأة غذائية، وعدد 6 محطات مياه.