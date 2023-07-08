الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة البحرية في 6 مناطق: ارتفاع الموج يصل لـ3 أمتار

منذ بداية فصل الصيف، وشهدت الكثير من المناطق ارتفاعًا في درجات الحرارة ونسبة الرطوبة تأثرًا بمنخفض الهند الموسمي، ومن المتوقع أن تستمر على مدار هذا الفصل، لتبدأ في الانكسار بدء من شهر سبتمبر بسبب المقبل، وتحرص الهيئة العامة للأرصاد الجوية على إطلاع المواطنين باستمرار على تطورات حالة الطقس، وتوجه لهم التحذيرات إذا لزم الأمر ذلك.

الأرصاد تحذر المواطنين المتواجدين في تلك المناطق

وجهت الهيئة العامة لـالأرصاد الجوية في بيان لها تحذيرًا للمواطنين، موضحة أنَّه اعتبارا من اليوم السبت الموافق 8 يوليو وحتى الإثنين 10 يوليو من المتوقع أن تنشط الرياح الشمالية الغربية على شواطئ مسطح البحر المتوسط، والتي تتمثل في 6 مناطق (مطروح - الضبعة - العلمين - الإسكندرية - بلطيم - دمياط)، ما يؤدي إلى حدوث اضطراب في حركة الملاحة البحرية، ويرتفع الموج بقيمة تتراوح بين 2 إلى 3 أمتار، وحذرت المصطافين على تلك الشواطئ ونصحتهم بضرورة توخى الحيطة والحذر.

حالة الطقس اليوم

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس اليوم، أنَّه من المتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، ويكون حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلًا على كل الأنحاء.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنَّه من المتوقع أن تنتشر الشبورة المائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومدن القناة ووسط سيناء، وتنشط الرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم السبت

- القاهرة والوجه البحري: العظمى تسجل 35 والمحسوسة 37 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى تسجل 30 والمحسوسة 33 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى تسجل 37 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى تسجل 38 والمحسوسة 40 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى تسجل 40 والمحسوسة 41 درجة مئوية.