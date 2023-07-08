حالة الطقس اليوم.. حار رطب والأرصاد تحذر المصطافين من حالة البحر المضطربة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم السبت 8-7-2023، متوقعة أن يسود طقس معتدل الحرارة رطب في الصباح الباكر والمساء على كافة الأنحاء، بينما يكون حارا رطبا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، فيما يكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

رطوبة طوال اليوم وشبورة صباحا

ومن المتوقع أن تشهد حالة طقس اليوم ارتفاع نسبة الرطوبة نهارًا، لتصل إلى 90% في بعض المناطقن فضلاً عن الشبورة المائية الخفيفة في الصباح الباكر التي تتكون على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وتمتد من السواحل الشمالية حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء.

تحذير المصطافين من ارتفاع الموج

وتنشط الرياح على فترات متقطعة على عدة مناطق من شواطئ البحر المتوسط: مطروح والضبعة والعلمين والإسكندرية وبلطيم ودمياط، تؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية، وارتفاع الموج من 2 إلى 3 متر، لذا نصحت المصطافين بتوخي الحيطة والحذر.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة اليوم السبت الموافق 8 يوليو، كما يلي:

- القاهرة 35 - 23

- العاصمة الإدارية 34 - 24

- أكتوبر 36 - 23

- بنها 35 - 24

- دمنهور 34 - 23

- وادي النطرون 36 - 23

- كفر الشيخ 34 - 24

- المنصورة 33 - 24

- الزقازيق 35 - 24

- شبين الكوم 34 - 24

- طنطا 34 - 23

- دمياط 32 - 23

- بورسعيد 33 - 24

- الإسماعيلية 36 - 23

- السويس 36 - 23

- العريش 33 - 23

- رفح 32 - 22

- رأس سدر 36 - 23

- نخل 36 - 20

- كاترين 33 - 16

- الطور 36 - 26

- طابا 35 - 25

- شرم الشيخ 37 - 29

- الإسكندرية 30 - 24

- العلمين الجديدة 30 - 24

- مطروح 29 - 24

- السلوم 31 - 23

- سيوة 27 - 23

- رأس غارب 37 - 27

- الغردقة 37 - 28

- سفاجا 38 - 27

- مرسى علم 38 - 28

- شلاتين 36 - 29

- حلايب 34 - 28

- أبو رماد 35 - 28

- رأس حدربة 33 - 27

- الفيوم 36 - 24

- بني سويف 37 - 24

- المنيا 37 - 24

- أسيوط 37 - 25

- سوهاج 38 - 25

- قنا 39 - 27

- الأقصر 40 - 27

- أسوان 41 - 29

- الوادي الجديد 40 - 26

- أبو سمبل 40 - 30