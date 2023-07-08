«الزراعة» تحذر من انتشار آفة تصيب محاصيل الكنتالوب والخيار والكوسة

حذرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في مركز معلومات المناخ من ظهور آفة «ذبابة المقات» في محاصيل القرعيات «الخيار والكنتالوب والقثاء والكوسة»، والتي تنتشر بسبب التذبذبات المناخية الحالية، وهي تعتبر من أهم الحشرات التي تهاجم محاصيل القرعيات وتسمى ذبابة المقات وهي مرتبطة بالتذبذبات الحرارية العالية في الوقت الحالي.

وقال الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة، إنَّ هذه الحشرة تصيب ثمار القرعيات، ويتعرض محصول الخيار والكوسة في العروة الصيفية الحالية وكذلك النيلية للإصابة بشدة بهذه الحشرة في محافظات بني سويف والمنيا وأسيوط كذلك تنتشر في محافظات الدلتا في الشتاء كما انها تنتشر طوال العام في محافظات أسوان وتصيب القثاء والكنتالوب».

كيف تحدث الإصابة بـ«ذبابة القرعيات»؟

وأوضح رئيس مركز معلومات تغير المناخ، أنَّ الإصابة تحدث حينما تقوم أنثى الحشرة بوخز الثمار لوضع البيض ثم تخرج من منطقة الإصابة إفرازات صمغية صفراء وهى من أهم مظاهر الإصابة بهذه الحشرة، وتشتد الإصابة عند وجود إصابة ميكانيكية أو تشقق للثمار، وعقب فقس البيض داخل الثمار تتغذى اليرقات على اللب والبذور وتصنع انفاقاً طولية بالثمرة التي يصبح لونها بنياً وقوامهاً رخواً وتتعفن وتتلف في حالة شدة الإصابة بسبب البكتيريا والفطريات، وعلى ذلك يمكن تمييز الإصابة بوجود ثقوب دقيقة على السطح تغطيها إفرازات صمغية ثم تصفر الثمار وتضمر عندما تشتد إصابتها.

أهم طرق الوقاية والمكافحة من «ذبابة المقات»

كشف «فهيم» عن أهم طرق الوقاية من ذبابة القرعيات بعدة طرق تبدأ بالفحص الدوري للحقل لاكتشاف أي إصابة مبكراً ومكافحتها بالرش بمبيد حشري ومانع انسلاخ، ويكون الرش بعد غروب الشمس، ويكرر كل 5 أيام مع تغيير المبيد الحشري مضافاً إليه مانع انسلاخ، وفي حال وجود نخيل أو أشجار قريبة من الحقل يفضل رشها بارتفاع 2 متر صباحاً، لافتاً إلى أنَّ موانع الإنسلاخ هي مبيد نومولت المادة الفعالة تيفلوبنزيورون 15% بمعدل 30 سم لكل 100 لتر ماء.