أسعار الخضراوات اليوم في أسواق الشرقية.. كيلو الكوسة بـ5 جنيهات

يزداد الطلب على الخضراوات بأنواعها المختلفة خلال شهر رمضان الكريم، لاستخدامها في إعداد وجبة الإفطار للصائمين، ويبحث المواطنون عن أسعار الخضراوات اللازمة للسفرة خلال الشهر الفضيل.

وتستعرض «الوطن» أسعار الخضراوات اليوم الاثنين في الأسواق بمحافظة الشرقية، في خامس أيام شهر رمضان المبارك.

أسعار الخضراوات في أسواق الشرقية اليوم

وجاءت أسعار الخضراوات في الأسواق العامة والمحلات بالشرقية كالتالي:

سعر كيلو جزر من 5 وحتى 10 جنيهات.

سعر كيلو الليمون 20 جنيها.

سعر كيلو الكوسة من 5 وحتى 10 جنيهات.

سعر كيلو الفلفل ألوان 35 جنيها.

سعر كيلو البصل 15 جنيها.

سعر كيلو البسلة 17.5 جنيه.

سعر كيلو الطماطم من 5 وحتى 8 جنيهات.

سعر كيلو البتنجان من 6.5 وحتى 12.5 جنيه.

سعر كيلو الفلفل شطة والرومي من 15 وحتى 20 جنيها.

سعر كيلو البطاطس من 6.5 وحتى 8.5 جنيها.

سعر كيلو الفاصوليا الخضراء 25 جنيها.

سعر 3 حزم خضرة «كسبرة وشبت وبقدونس» جنيهان.

الرقابة على الأسعار بمعارض أهلا رمضان بالشرقية

وأكد محمد سعد، مدير الرقابة بمديرية التموين بمحافظة الشرقية، أن الأسعار أقل في معارض أهلا رمضان بالشرقية مقارنة بالأسعار في الأسواق الأخرى، فضلا عن وجود رقابة على الأسعار داخل المنافذ المخفضة التابعة للدولة.