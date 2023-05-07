بدء حصاد الكنتالوب بمزارع الإسماعيلية.. أناناس الغلابة بـ7 جنيهات (صور)

مع بدء أول ساعات النهار، ينطلق المزارعون في محافظة الإسماعيلية خلال شهري مايو ويونيو لحصاد فاكهة الكنتالوب، أو «الشمام» كما يُطلق عليه في بعض المحافظات، وذلك بالتزامن مع نضج الفاكهة وإصفرارها في الأرض.

ويبدأ محمود اليماني وأصدقاؤه في توزيع أنفسهم على الأرض، مقسمين العمل بينهم لسرعة إنهائه قبل الظهيرة وارتفاع درجة الحرارة، فيما يقف شقيقه «أحمد» على السيارات ربع النقل لتنظيم تحميل الكميات بعد وزنها.

الإسماعيلية تتصدر المحافظات في جودة الكنتالوب

وقال أحمد اليماني، أحد كبار المزارعين في محافظة الإسماعيلية، إنه مع التوسع في زراعة فاكهة الكنتالوب خلال السنوات الماضية، تم اكتشاف جودة عدد من الأصناف للسوق المحلي وللتصدير.

وأضاف لـ«الوطن»، أن موسم زراعة الكنتالوب تبدأ في الإسماعيلية خلال شهر يناير، ليبدأ موسم الحصاد في شهر أبريل حتى شهري مايو ويونيو، مشيراً إلى أن الشجرة تنتج ما يقرب من 4 حبات بوزن يصل إلى 3 كيلوجرامات تقريباً من الثمار.

وأضاف، بأن تربة الإسماعيلية الحمراء تستوعب أنواع معينة من بذور الكنتالوب، وتخرج بمذاق يميزها عن إنتاج باقي محافظات الجمهورية، بسبب ملوحة التربة، والتي تساعد بشكل كبير علي زيادة نسبة السكر في الفاكهة.

وقال، إن معظم المزارعين في الإسماعيلية يزرعون النوع «290»، والذي يتميز بدوران الحبة، وهو ما يتماشي بشكل كبير مع السوق المحلي، ويزن قرابة 3 حبات في الكيلو، وهو ما يجعل المواطنين يطلقون عليه «أناناس الغلابة».

وتابع «الشمام أو الكنتالوب بدأت زارعته في الإسماعيلية خلال ثمانينيات القرن الماضي منقولاً من محافظات الصعيد، وبدأ المزارعون في تجربة عدة أنواع مختلفة للاستقرار على أكثر الأنواع ملائم لطبيعة التربة».

أنانس الغلابة في الإسماعيلية بـ7 جنيهات

وقال «اليماني»، إن موسم هذا العام اختلف عن المواسم الماضية، لامتداده لشهر يونيو المقبل بسبب التغيرات المناخية، متابعاً «كنا بنزرع في يناير ونحصد في أبريل، ولكن بدأ موسم الحصاد هذا العام في نهاية أبريل، وسيستمر حتى شهر مايو الجاري».

وعن الأسعار، قال «اليماني»، إنها تبداً من 7 جنيهات للكيلو وتصل أحياناً إلى 12 جنيها للأنواع المخصصة للتصدير، مشيراً إلى أن هذا الموسم يشهد زيادة ووفرة في الإنتاج.

وقال «مع استغلال جزء كبير من الأراضي الصحراوية تحولت الإسماعيلية إلى أكبر المحافظات تصديراً للشمام، مما شجع المستثمرين للعمل في زراعته، خاصة أنه من الفواكه الموسمية التي تتميز بإنتاجها الوفير بسبب طبيعة الأرض بالإسماعيلية».