وزارة الصحة توضح 3 أعراض لسرطان الثدي: اتجهي للمستشفى فورا

كشفت وزارة الصحة والسكان عن علامات مهمة إذا ظهرت على السيدة أو الفتاة لابد من الذهاب إلى الطبيب على الفور، وأهمها إفرازات غير طبيعية من الحلمة أو ظهور كتل غير مؤلمة أو سماكة في الثدي.

أعراض الإصابة بسرطان الثدي

وتابعت وزارة الصحة والسكان، في حال ظهور هذه الأعراض لابد من الذهاب إلى أقرب مستشفى والفحص المبكر لاحتمالية الإصابة بمرض سرطان الثدي، لافتة إلى أن الاكتشاف المبكر لسرطان الثدي يساهم كثيرا في رفع نسب الشفاء حتى تصل إلى 95%.

نصائح لتقليل فرص الإصابة بسرطان الثدي

وقدمت وزارة الصحة والسكان مجموعة من النصائح الهامة لتقليل فرص الإصابة بسرطان الثدي:

- الحفاظ على وزن صحي

- ممارسة الرياض بانتظام

- الرضاعة الطبيعية إذا أمكن

- تناولي الخضروات والفواكه لتقوية المناعة

- تجنبي التعرض المفرط للإشعاع

- تجنبي التعرض لدخان التبغ

- إجراء الفحص الذاتي شهريا

- المتابعة باستمرار مع طبيب مختص تحديدا بعد التعافي من السرطان.

ودعت وزارة الصحة والسكان السيدات بضرورة إجراء الفحص الخاص بسرطان الثدي في الوحدات الصحية، لافتة الى أن الوحدات الصحية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية تعمل من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثانية مساء، مؤكدة أن الكشف يتم بشكل مجاني ويتم تحويل الحالات التي تتطلب رعاية في حال الإصابة بالمرض إلى أقرب مستشفى لعمل اللازم في أقرب وقت.