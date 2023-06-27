بدء التشغيل التجريبي لوحدة الغسيل الكلوي في مستشفى جهينة المركزي بسوهاج

أعلن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، عن بدء التشغيل التجريبي لوحدة الغسيل الكلوي الجديدة بمستشفى جهينة المركزي، حيث بدأت الوحدة في استقبال المرضى بالفعل، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بسوهاج، وخطة وزارة الصحة، بالتعاون مع محافظة سوهاج لتطوير المستشفيات والأقسام المختلفة بها.

38 وحدة غسيل كلوي بالمستشفى

ومن جانبه أوضح الدكتور سامي النجار، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أن الوحدة الجديدة بمستشفى جهينة المركزي تضم 38 ماكينة غسيل كلوي لخدمة 227 مريضا، مؤكدا أن الوحدة تعد إضافة كبيرة للمنظومة الطبية بسوهاج، وتوفر الوقت والجهد على المرضى بمركز جهينة.

تطوير المنظومة الطبية بحياة كريمة

كما تم إضافة عدة وحدات صحية بالقرى والنجوع ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة المنفذة بمحافظة سوهاج في 182 قرية بـ7 مراكز، هي طما والمراغة وجرجا وجهينة ودار السلام والمنشأة والبلينا، بلغ أكثر من 88 وحدة ومستشفى تكاملي، فضلا عن إنشاء 8 مستسفيات مركزية، بينها مستشفى المراغة المركزي ومستشفى برديس.