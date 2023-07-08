عاجل.. ثنائي الأهلي خارج القمة وأزمة تنتظر إمام عاشور

النشرة الرياضية، خدمة إخبارية صباحية ومسائية، يقدمها «الوطن سبورت» للقراء والمتابعين يوميًا، يستعرض خلالها أهم الأحداث والأخبار المتعلقة بالكرة المحلية، وأهم ما يدور داخل جدران قلعتي الأهلي والزمالك وباقي الأندية المصرية.

غياب ثنائي الأهلي عن مباراة القمة ضد الزمالك بسبب الإصابة

تأكد غياب الثنائي عمرو السولية ومحمود متولي، لاعبي الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، عن مباراة القمة أمام الزمالك، في الدوري المصري الممتاز.

ويأتي غياب الثنائي السولية ومتولي؛ بداعي الإصابة التي تعرضا لها خلال الفترة الماضية، بحسب ما كشف عنه مصدر داخل النادي الأهلي.

ويلاقي النادي الأهلي نظيره الزمالك، يوم الخميس المقبل على استاد القاهرة، ضمن مؤجلات الجولة 31 من عمر الدوري المصري الممتاز.

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شوبير: ميتلاند ينوي إرسال إنذار ثالث لـ إمام عاشور.. واللاعب لا يرغب في السفر للدنمارك

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن أزمة تلوح في الأفق بين إمام عاشور وناديه ميتلاند الدنماركي، خلال الفترة الحالية.

وقال «شوبير» خلال برنامجه «ملعب أون تايم»، المذاع عبر قناة «أون تايم سبورتس»: «إمام عاشور قد يتعرض لأزمة كبيرة مع ناديه ميتلاند الدنماركي في الوقت الحالي».

وأوضح حارس منتخب مصر الأسبق: «إمام عاشور لا يرغب في السفر إلى الدنمارك، ولا ينوي السفر في الفترة المقبلة».

وأشار أحمد شوبير إلى أن «ميتلاند أرسل إنذارين لإمام عاشور، بضرورة حضوره إلى النادي في الدنمارك، لكن اللاعب لا يرغب في السفر».

وتابع: «ميتلاند ينوي إرسال إنذار ثالث لإمام خلال الفترة المقبلة، وهذا سيضع اللاعب في مشكلة كبيرة».

وشدد على أن «إمام لن يسافر إلى الدنمارك مرة أخرى، ويريد الرحيل، هو في الوقت الحالي يتواجد بالساحل الشمالي ويدرس العروض التي تلقاها».

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إبراهيم فايق: الزمالك وقع مع حارس غزل المحلة.. ويدرس ضم فخر الدين بن يوسف

كشف الإعلامي إبراهيم فايق، عن خريطة صفقات الزمالك في سوق الانتقالات الصيفية، مشيرًا إلى أن الفريق الأبيض أتم اتفاقه مع الثنائي أحمد ميهوب حارس غزل المحلة ومحمد حمدي لاعب إنبي، لضمهما خلال الموسم المقبل، مضيفًا أن إدارة القلعة البيضاء تسعى لتعزيز خط الهجوم بالتعاقد مع أحد نجوم فريق بيراميدز.

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