عاجل.. مصدر بالزمالك إمام عاشور يخطط للانضمام لبيراميدز

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن أن إمام عاشور لاعب وسط ميتلاند الدنماركي الحالي، تهرب من عقد جلسة مع مسؤولي القلعة البيضاء، للتفاوض حول انتقاله لصفوف الفريق الأبيض في سوق الانتقالات الصيفية الجارية، مشيرًا إلى أن اللاعب يخطط للانضمام لصفوف نادي بيراميدز.

مصدر: إمام عاشور طالب حماه بعدم التدخل في المفاوضات

وقال المصدر في تصريحات خاصة للوطن سبورت، إن والد زوجة إمام عاشور، اتفق معه على عقد جلسة للتفاوض مع مسؤولي الزمالك من أجل إتمام الصفقة، لكنه فوجئ برفض اللاعب وتهربه من الجلسة، ومطالبته بعد التدخل في المفاوضات.

وأوضح المصدر، أن الزمالك يرفض الدخول في مزايدة مع الأندية الأخرى للتعاقد مع إمام عاشور، وسيضم اللاعب حال ترحيبه فقط، واتخاذ قرار بتفضيل الفريق الأبيض على أي نادٍ آخر؛ تحسبًا لاهتمام الأهلي وبيراميدز بضمه، وذلك للدخول في مفاوضات رسمية مع إدارة ميتلاند.

مصدر في الزمالك: إمام عاشور يستغلنا لزيادة المقابل المادي

وأشار إلى أن إدارة الزمالك ترى أن إمام عاشور يسعى لاستغلال اهتمام الفريق الأبيض بعودته من أجل زيادة المقابل المادي الذي سيحصل عليه، ومن ثم الانتقال في النهاية لصفوف نادي بيراميدز، الذي سيقدم العرض الأكبر للنادي الدنماركي.