عاجل.. مفاجأة حول اقتراب إمام عاشور من الانضمام للأهلي

كشف الإعلامي هاني حتحوت، موقف الأهلي من التعاقد مع إمام عاشور، لاعب وسط فريق ميتلاند الدنماركي والزمالك السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال «حتحوت»، في تصريحات تليفزيونية، إن إمام عاشور تخلف عن الانضمام لمعسكر ميتلاند الدنماركي لعدم رغبته في العودة لصفوف الفريق من جديد.

وأضاف: «هناك حالة من الغضب الشديد تنتاب مسؤولي ميتلاند ضد إمام عاشور بسبب تخلفه عن معسكر الفريق، حيث يفضل استكمال مشواره خارج الفريق الدنماركي».

وتابع: «اللاعب لا يزال هدفًا للنادي الأهلي بعد موافقة السويسري مارسيل كولر على ضمه».

3 ملايين دولار قيمة صفقة إمام عاشور

وأوضح: « الأهلي يدرس ضم إمام عاشور لكنه يواجه عقبتين الأولى هي تخوف بعض المسؤولين بالنادي من إبرام الصفقة كونه رحل عن الزمالك قبل فترة قصيرة إلى جانب قيمة الصفقة التي تحتاج لتوفير عملة صعبة لن تقل عن 3 ملايين دولار».

وأتم: «نادي الزمالك يرغب في ضم إمام عاشور مجددا من صفوف ميتلاند، لكن الأزمة المادية التي يعاني منها الأبيض تحول دون ضم اللاعب».