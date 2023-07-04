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عاجل.. أول تعليق من بيراميدز بشأن التفاوض مع إمام عاشور وطارق حامد

كتب:

محمد هانئ
03:16 ص | الثلاثاء 04 يوليو 2023
إمام عاشور

إمام عاشور

كشف هاني سعيد المدير الرياضى لنادي بيراميدز عن حقيقة دخول فريقه في مفاوضات مع إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميتلاند الدنماركي، تمهيدًا للتعاقد معه، خلال فترة الانتقالات الصيفية المُقبلة.

أول تعليق من بيراميدز بشأن التفاوض مع إمام عاشور

وقال هاني سعيد، في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج الماتش مع هاني حتحوت على صدى البلد: "لا يوجد أي حديث عن إمام عاشور داخل بيراميدز".

وتابع: "هناك لاعبين يتحدثون عن مفاوضات بيراميدز معهم من أجل زيادة سعرهم".

وأكد: " إمام عاشور أثبت أنه لاعب كبير وكان له دور كبير مع الزمالك آخر موسمين، وسيكون إضافة لاي فريق، ولكن لم نفاوضه.

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بقلم محمد هانئ