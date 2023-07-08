«التعليم العالي»: اختبارات القدرات لا يتم إعادتها.. ورسومها 600 جنيه

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات، أنَّه من المقرر أن يتمّ فتح باب التسجيل لإجراء اختبارات القدرات 2023 عقب امتحانات الثانوية العامة مباشرة، موضحة أنَّه يتمّ إتاحتها مرة واحدة للطلاب ولا يتمّ إعادتها خلال مراحل التنسيق، موضحة أنَّ الكليات بدأت الاستعداد لها على قدم وساق.

اختبارات القدرات 2023

وذكر المجلس الأعلى للجامعات وفقاً لتقرير صادر عنه، أنَّه بعد إعلان نتائج الكليات وإعلان الحد الأدنى لا يسمح بفتح امتحان القدرات، إذ تمّ تحديد حد أدنى للكلية أو التخصص، موضحاً أنَّ رسوم اختبارات القدرات 2023 تبلغ 600 جنيه لكل الكليات، مشيراً إلى أنَّ غرفة عمليات مركزية ستتابع أعمال التسجيل وأداء اختبارات القدرات.

تنسيق الجامعات 2023

وكشفت مصادر بالأعلى للجامعات، لـ«الوطن»، أنَّه يجب على الطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط لها اجتياز عدد من اختبارات القدرات من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات، ضرورة التسجيل فور فتح باب التقدم لها عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق، موضحة أنَّه لن يتمّ إعادة فتحها مرة أخرى مع انطلاق مراحل التنسيق.