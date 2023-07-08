رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

«التعليم العالي»: اختبارات القدرات لا يتم إعادتها.. ورسومها 600 جنيه

كتب:

أحمد أبوضيف
10:08 ص | السبت 08 يوليو 2023
جامعة القاهرة

جامعة القاهرة

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات، أنَّه من المقرر أن يتمّ فتح باب التسجيل لإجراء اختبارات القدرات 2023 عقب امتحانات الثانوية العامة مباشرة، موضحة أنَّه يتمّ إتاحتها مرة واحدة للطلاب ولا يتمّ إعادتها خلال مراحل التنسيق، موضحة أنَّ الكليات بدأت الاستعداد لها على قدم وساق.

اختبارات القدرات 2023

وذكر المجلس الأعلى للجامعات وفقاً لتقرير صادر عنه، أنَّه بعد إعلان نتائج الكليات وإعلان الحد الأدنى لا يسمح بفتح امتحان القدرات، إذ تمّ تحديد حد أدنى للكلية أو التخصص، موضحاً أنَّ رسوم اختبارات القدرات 2023 تبلغ 600 جنيه لكل الكليات، مشيراً إلى أنَّ غرفة عمليات مركزية ستتابع أعمال التسجيل وأداء اختبارات القدرات.

تنسيق الجامعات 2023

وكشفت مصادر بالأعلى للجامعات، لـ«الوطن»، أنَّه يجب على الطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط لها اجتياز عدد من اختبارات القدرات من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات، ضرورة التسجيل فور فتح باب التقدم لها عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق، موضحة أنَّه لن يتمّ إعادة فتحها مرة أخرى مع انطلاق مراحل التنسيق.

اقرأ المزيد:

رئيس جامعة القاهرة يعلن توصيات مؤتمر «الذكاء الاصطناعي في الطب»

جامعة القاهرة تهنئ أمنية الحسيني لاعبة منتخب الجودو للمكفوفين لفوزها بذهبية

رئيس جامعة القاهرة يعلن حصول كلية العلاج الطبيعي على تجديد الاعتماد الدولي

مستشفيات جامعة القاهرة تستقبل 7 آلاف حالة خلال إجازة عيد الأضحى
أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.