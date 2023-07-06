 الكليات المتاحة بعد دبلوم الصنايع 2023 قسم كهرباء.. بينها الهندسة

أقر المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي وبحضور رؤساء الجامعات خلال إجتماع المجلس الدوري الذي عقد منتصف الشهر الماضي قواعد تنسيق الشهادات الفنية المختلفة 2023، والتي تشمل الكليات المتاحة بعد دبلوم الصنايع 2023 قسم كهرباء وغيرها من المعاهد للتخصصات المختلفة أيضا، و التي من المقرر أن تبدأ أولى مراحلها بإجراء اختبارات الدبلومات الفنية التي حلت بدلاً من اختبارات المسابقة المركزية الموحدة.

الكليات المتاحة بعد دبلوم الصنايع 2023 قسم كهرباء

وتسترض «الوطن» في النقاط التالية أبرز الاستعدادات لتنسيق الجامعات 2023 و تنسيق الشهادات الفنية والتي تشمل الكليات المتاحة بعد دبلوم الصنايع 2023 قسم كهرباء والمعاهد، وغيرها من التخصصات العلمية:

- كليات الهندسة

- المعاهد الفينة الصناعية

- كلية التعليم الصناعي

- الجامعات التكنولوجية

وأكدت الجامعات وفقاً لتقارير صادرة عنها، استعداداتها لتنسيق الجامعات 2023 و المقرر أن تبدأ أولى أعماله بفتح باب التسجيل لأداء اختبارات القدرات 2023 و التي من المقرر ان تكون بعد الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة مع الالتزام بكافة القواعد التي أقرها الأعلى للجامعات في هذا الشأن.