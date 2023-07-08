سعر الريال السعودي اليوم السبت 8-7-2023.. يواصل الاستقرار

شهد الريال السعودي خلال الأيام الماضية، استقراراً في الأسعار بمختلف البنوك المصرية مقابل الجنيه المصري، لذا تستعرض «الوطن» سعر الريال السعودي اليوم السبت 8-7-2023 بحسب آخر تحديث أعلنته البنوك عبر مواقعها الإلكترونية قبل العطلة الأسبوعية.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سعر الريال السعودي في البنك المركزي «بيع»: 8.25 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي «شراء»: 8.21 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري «بيع»: 8.22 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري «شراء»: 8.19 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سعر الريال السعودي في بنك مصر «بيع»: 8.22 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك مصر «شراء»: 8.19 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

سعر الريال السعودي في بنك البركة «بيع»: 8.25 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك البركة «شراء»: 8.03 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية «بيع»: 8.25 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية «شراء»: 8.21 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB «بيع»: 8.25 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB «شراء»: 8.18 جنيه.