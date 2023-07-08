«الري»: لدينا 1224 معدة في القطاع والهيئات التابعة للوزارة 

كشف تقرير للدكتور خالد وصيف، مساعد وزير الري للشركات والاستثمار، عن إجمالي المعدات التابعة لوزارة الموارد المائية والري، التي بلغ عددها 1224 معدة، منها 383 معدة تابعة لقطاع الري و194 أخرى تتبع قطاع حماية نهر النيل و647 تابعة لهيئة الصرف.

إجراءات حصر وصيانة المعدات التابعة للوزارة

واستعرض التقرير الإجراءات الجارية لحصر كافة المعدات التابعة لجهات الوزارة المختلفة وإجراءات صيانة هذه المعدات، ورفع كفاءة استخدامها لتعظيم الاستفادة، منها في تنفيذ الأعمال الخاصة بالوزارة بالشكل الذي يخدم منظومة الموارد المائية بالشكل الأمثل.

رفع قدرات الفنيين القائمين على استخدام المعدات

وأضاف أنه يتم عمل تقييم لحالة كافة المعدات بالوزارة، ودراسة سُبل تعظيم الاستفادة منها والتوظيف الجيد لها، ودراسة كافة المعوقات التي تُعيق الاستخدام الأمثل لها، وحصر احتياجات الجهات المختلفة مع دراسة نقل المعدات بين مختلف الجهات طبقًا لحاجة العمل بكل جهة من خلال لجنة مركزية تشرف على صيانة وشراء وتكهين معدات الوزارة الموجودة بقطاعاتها المختلفة لضمان رفع كفاءة المعدات وترشيد النفقات.

الاعتماد على التدريب التحويلي لسد العجز في الفنيين والسائقين

وأشار التقرير لأهمية تحديد الاحتياجات المطلوبة لصيانة المعدات وقطع الغيار المطلوبة، وحصر قطع الغيار المتوفرة بمختلف مخازن الوزارة لاستخدامها في أعمال رفع كفاءة المعدات، وتحديد العجز في أعداد الفنيين وسائقي المعدات بمختلف المحافظات، والاعتماد على التدريب التحويلي لسد العجز في الفنيين والسائقين، مع أهمية العمل على رفع قدرات الفنيين العاملين بالوزارة القائمين على استخدام هذه المعدات، بما يُسهم في زيادة قدرة أجهزة الوزارة على تنفيذ الأعمال ذاتيًا بقدر الإمكان، كما يبلغ إجمالي أعداد سائقس المعدات بالوزارة 492 سائق معدة و98 معدة بقطاع الري و74 معدة بقطاع حماية نهر النيل و320 معدة بهيئة الصرف.