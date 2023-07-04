متحدث «الري»: حققنا إنجازات عديدة بجميع المحافظات بعد «30 يونيو»

قال محمد غانم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الري، إن الوزارة حققت العديد من الإنجازات بمجال الري بكل المحافظات، بعد ثورة «30 يونيو»، بسبب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «8 الصبح» تقديم الإعلامية أية جمال الدين، والمُذاع على قناة DMC، أن استهلاك المصريين من المياه يصل إلى 110 مليار متر مكعب والموارد المتاحه تمثل فقط 60 مليار متر مكعب، متابعًا أن الدولة استطاعت استصلاح الأراضي البعيدة عن الوادي والدلتا.

مشروعات ضخمة لمعالجة مياه الصرف بأمان

وأشار إلى أنه جرى تنفيذ العديد من التوسعات الزراعية خلال الـ10 سنوات الماضية، وتنفيذ مشروعات ضخمة ومفيدة منها محطة «بحرالبقر» لمعالجة مياه الصرف وهي أكبر محطة للمياه على مستوى العالم بطاقة 5.6 مليون متر مكعب في اليوم.

وأضاف أنه يجرى حاليًا تنفيذ مشروع محطة «الحمام»، والتي تعد أكبر محطة للمياه أيضًا بكمية تصل إلى7 ونصف مليون متر مكعب باليوم، ويجرى معالجة مياه الصرف داخل شبكة بحث المياه ومراعاة نوعيتها والمعايير اللازمة لإعادة تدويرها.