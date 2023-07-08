«بيت الروبي» يتصدر قائمة إيرادات الأفلام المصرية.. 4 ملايين جنيه أمس

يواصل فيلم «بيت الروبي» للمخرج بيتر ميمي، تصدر شباك الإيرادات بعد انتهاء موسم عيد الأضحى، إذ نجح في تحقيق 4 ملايين جنيه أمس، ليحقق منفردا نصف إجمالي إيرادات الأفلام المصرية المعروضة في السينمات إذ بلغت 8 ملايين جنيه، وفقا للتقرير الصادر عن الموزع محمود الدفراوي مسؤول التوزيع بغرفة صناعة السينما.

وحقق فيلم «بيت الروبي» منذ بداية عرضه في 21 يونيو الماضي، إجمالي إيرادات تجاوز 81 مليون جنيه، ولم يقتصر نجاح الفيلم على مصر فقط، إذ عرض للمرة الأولى في 13 دار عرض سينمائي في أمريكا وأوروبا، بالتزامن مع عرضه في مصر والدول العربية.

تفاصيل فيلم «بيت الروبي»

يجمع فيلم «بيت الروبي» في بطولته كلا من كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز، بجانب نور، محمد عبد الرحمن، وتارا عماد، إضافة إلى عدد من ضيوف الشرف.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي حول «إبراهيم الروبي» الذي يعيش حياة هادئة مع زوجته وأبنائه في إحدى المناطق الساحلية النائية، وبالصدفة يجد نفسه «تريند» على منصات التواصل الاجتماعي ومؤثرا بالنسبة للمتابعين، ما يقلب حياته رأسا على عقب.