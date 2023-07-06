فيلم «بيت الروبي» يحقق 2.7 مليون جنيه في السينما خلال يوم واحد

حقق فيلم «بيت الروبي» إيرادات تقدر بـ2 مليون و747 ألف و650 جنيه في شباك تذاكر السينما أمس الأربعاء، ويتصدّر بذلك قائمة الإيرادات اليومية لأفلام عيد الأضحى 2023، وتجاوز إجمالي إيراداته على مدار الأسبوعين الماضيين أكثر من 71 مليون جنيه منذ انطلاق عرضه بدور العرض السينمائي، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

أبطال فيلم بيت الروبي

فيلم «بيت الروبي» بطولة كريم عبدالعزيز، وكريم محمود عبدالعزيز، نور اللبنانية، تارا عماد، محمد عبدالرحمن، محمد محمود، محمد أنور، مصطفى أبو سريع، حاتم صلاح، تأليف محمد الدباح وريم القماش، إخراج بيتر ميمي.

قصة فيلم بيت الروبي

تدور أحداث فيلم «بيت الروبي» في إطار لايت كوميدي، من خلال إبراهيم الروبي الذي يعيش بصحبة زوجته وطفليه في منطقة ساحلية خارج نطاق القاهرة، وتتبدل حياته عندما يعود للقاهرة بصحبة شقيقه الصغير إيهاب الروبي من أجل انهاء بعض الأمور المتعلقة بالميراث، ليتفاجئ أنه أصبح واحدًا من نجوم السوشيال ميديا.

إيرادات فيلم بيت الروبي

تصدرّت إيرادات فيلم بيت الروبي، المركز الأول في قائمة أفلام عيد الأضحى 2023، وجاءت إيراداته في شباك تذاكر السينما أيام عيد الأضحى بأكثر من 40 مليون جنيه في نحو 5 أيام.