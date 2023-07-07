3 ملايين جنيه إيرادات فيلم بيت الروبي في السينما خلال 24 ساعة

حقّق فيلم بيت الروبي، في شباك تذاكر السينما أمس الخميس إيرادات تقدر بـ3 ملايين و215 ألف و618 جنيها، ليتصدّر قائمة الإيرادات اليومية لأفلام عيد الأضحى 2023، حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي، وبذلك تتجاوز حصيلة إيراداته 75 مليون جنيه منذ انطلاق عرضه بدور العرض السينمائية يوم 21 يونيو من الشهر الماضي.

قصة فيلم بيت الروبي

تدور أحداث فيلم بيت الروبي في إطار لايت كوميدي، من خلال إبراهيم الروبي الذي يعيش بصحبة زوجته وطفليه في منطقة ساحلية خارج نطاق القاهرة، وتتبدل حياته عندما يعود للقاهرة بصحبة شقيقه الصغير إيهاب الروبي ليتفاجأ أنه أصبح واحدًا من نجوم السوشيال ميديا.

أبطال فيلم بيت الروبي

فيلم بيت الروبي بطولة كريم عبدالعزيز، وكريم محمود عبدالعزيز، نور اللبنانية، تارا عماد، محمد عبدالرحمن، محمد محمود، محمد أنور، مصطفى أبو سريع، حاتم صلاح، تأليف محمد الدباح وريم القماش، إخراج بيتر ميمي.

إيرادات فيلم بيت الروبي

يشار إلى أن فيلم بيت الروبي بطولة كريم عبدالعزيز والذي يجمعه لأول مرة بالفنان كريم محمود عبدالعزيز، حقق إيرادات تتجاوز الـ75 مليون جنيه على مدار الأسبوعيين الماضيين، وتصدر قائمة الإيرادات اليومية التي تضم 3 أفلام أخرى أبرزها تاج والبعبع ومستر إكس.