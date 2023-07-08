عاجل.. إمام عاشور يفجر مفاجأة.. اختار ناديه الجديد وأبلغ ميتلاند

كشف مصدر مقرب من إمام عاشور لاعب فريق ميتلاند الدنماركي، أن اللاعب أبلغ مسؤولي ناديه أن رغبته الأولى هي اللعب للأهلي، بعد الاستقرار على رحيله عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية، بسبب عدم تماشيه مع خطة لعب المدير الفني للفريق.

إمام عاشور يبلغ ناديه بمفاوضاته مع الأهلي

وقال المصدر إن إمام عاشور تواصل مع وكيله ومسؤولي النادي الدنماركي خلال الفترة الماضية، وأبلغهم أن بعضا من مسؤولي الأهلي فتحوا خط المفاوضات معه من أجل جس نبضه للعب للقلعة الحمراء بداية من الموسم الجديد، خاصة بعد علمهم برحيله عن ميتلاند.

وأكد أن إمام عاشور أبلغ مسؤولي ناديه أن اللعب لفريق الأهلي هي رغبته الأولى حال الرحيل عن الفريق الدنماركي خلال فترة الانتقالات الصيفية، مشيرًا إلى أن الأهلي هو الفريق الأكثر جدية في الحصول على خدماته.

يذكر أن إمام عاشور يتواجد في مصر خلال الفترة الحالية بعد إصابته مع ناديه في أبريل الماضي، إذ يخضع للعلاج، في الوقت الذي بات اللاعب خارج حسابات الجهاز الفني لفريق ميتلاند الدنماركي، بسبب عدم مناسبة طريقة لعبه للطريقة التي ينتهجها المدير الفني، وفقًا لتقارير دنماركية.

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