إقامة مراسم تذكارية في ذكرى اغتيال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي

أقيمت اليوم السبت، مراسم تذكارية لرئيس الوزراء الياباني الراحل شينزو آبي، في ذكرى مرور عام على اغتياله أثناء إلقاء خطاب انتخابي في مدينة «نارا» غربي اليابان.

إقامة المراسم في معبد «زوجوجي»

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية «إن إتش كيه»، أن المراسم أقيمت صباح اليوم، في معبد «زوجوجي» البوذي بوسط طوكيو، مشيرة إلى أن أرملة رئيس الوزراء الراحل، وعدد من أقاربه، إضافة إلى رئيس الوزراء الحالي كيشيدا فوميو، وأمين عام الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم موتيجي توشيميتسو، كانوا من بين الحضور.

وفي مدينة نارا، توافد المواطنون لزيارة الموقع الذي شهد مقتل رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي، لتقديم صلواتهم ووضع الزهور.

عام على اغتيال شينزو آبي

ومات «آبي»، أطول زعيم لليابان حكما في منصبه، في الثامن من يوليو الماضي، إثر تعرضه لإطلاق نار من مسافة قريبة، بينما كان يلقي خطابا في تجمع انتخابي قبل يومين من انتخابات مجلس المستشارين، وجرى القبض على منفذ الهجوم.

وأخبر المتهم المحققين بأنه استهدف «آبي» عمدا، موضحا للشرطة أنه كان حاقدا على منظمة اعتقد أن رئيس الوزراء السابق على ارتباط بها.

وشغل آبي» منصب رئيس الوزراء من عام 2006 إلى عام 2007 ومرة ​​أخرى من عام 2012 إلى عام 2020 قبل أن يتنحى بسبب مشاكل صحية.