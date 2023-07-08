إنجازات القطاع الطبي لمؤسسة حياة كريمة.. 21 ألف مستفيد خلال شهر يونيو

أصدرت مؤسسة حياة كريمة، تقريرا حول إنجازات القطاع الطبي بالمؤسسة، إذ نجح القطاع الطبي بمؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع وزارة الصحة، في إطلاق 36 قافلة طبية بمختلف محافظات الجمهورية تشمل جميع الخدمات الطبية والعلاجية، وكذلك الخدمات التوعوية للمواطنين، وذلك بالتعاون مع مديريات الصحة والجامعات.

قوافل حياة كريمة الطبية

وبحسب ما نشرته مؤسسة حياة كريمة، بلغ إجمالي أعداد المستفيدين من القوافل الطبية 21337 مواطنا، في 7 محافظات هي: الجيزة، الغربية، السويس، سوهاج، المنوفية، كفر الشيخ والبحيرة، مشيرة إلى أن عدد الحالات التي جرى استقبالها في المؤسسة ما بين حالات علاجية وعادية ومحولة بلغ 33 حالة، إضافة إلى إطلاق 5 قوافل بيطرية، قدمت خدماتها لـ10196 حالة.

القطاع الطبي بمؤسسة حياة كريمة

جدير بالذكر أن القطاع الطبي بمؤسسة حياة كريمة تأسس بهدف تقديم الخدمات الطبية الجيدة في مختلف محافظات الجمهورية عن طريق توحيد وتقوية جهود الدولة المقدمة للمجتمع كافة، وأن يصبح نموذجاً يُحتذى به في تقديم الخدمات الصحية الشاملة التي أساسها معايير الجودة، وتكوين فريق من الأطباء والعاملين بالقطاع الطبي يتميزون بالكفاءة والمهارة والدافعية ولديهم الإيمان الكامل بالمسؤولية نحو صحة المجتمع.