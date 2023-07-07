حياة كريمة بسوهاج تُعيد بناء وتأهيل 10 منازل متهالكة بسبب حريق

نجحت مؤسسة حياة كريمة في سوهاج في إعادة بناء وتأهيل 10 منازل تعرضت لحريق كبير، الذي تسبب في تآكل الحوائط والمستلزمات والأغراض الأخرى فيها، يأتي ذلك ضمن جهود المؤسسة المتواصلة لتحسين معيشة الأسر ذات الدخل المحدود.

تخفيف كاهل الأسر وتحقيق

وقال العقيد محمد كمال، مدير مكتب مؤسسة حياة كريمة في سوهاج، إن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المستمرة التي تقوم بها مؤسسة حياة كريمة للتخفيف عن كاهل الأسر وتحقيق الاستقرار الاجتماعي في المجتمع.

بناء وتطوير وتأهيل 10 منازل

وأضاف «كمال» في تصريح لـ«الوطن» أنه جرى بناء وتطوير وتأهيل 10 منازل منهارة ومتهالكة بسبب حريق في دائرة مركز جهينة غرب محافظة سوهاج، ويأتي ذلك بعدما تم عمل بحث كامل لكل أسرة من أسر المنازل المحترقة، وتم تقديم الدعم لهم، ومنها كراتين مواد غذائية، ووجبات غذائية، لتحسين ظروفهم المعيشية وتأمين حاجاتهم الأساسية.

دعم المزيد من المساعدات اللازمة

وأشار «مدير مكتب مؤسسة حياة كريمة» إلى أن هذه الخطوة لن تكون الأخيرة، بل سيتم العمل على دعم المزيد من المساعدات اللازمة للأسر الأكثر احتجاجا والأولى بالرعاية.