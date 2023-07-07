إحدى المستفيدات من المبادرات الرئاسية: القوافل تصل إلى المنازل بالقرى والعزب ضمن «حياة كريمة»

أسهمت المبادرات الرئاسية التي استهدفت القرى بمحافظة أسيوط في الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، التي يعاني منها المواطنون، خصوصا في الأماكن المحرومة البعيدة عن مستشفيات المدن، فضلاً عن تقديم جميع الخدمات الصحية خلالها من كشوفات وفحص وصرف أدوية بالمجان.

يقول الحاج خالد محمود، أحد مواطني محافظة أسيوط: «قريتي تعاني قلة الخدمات الصحية، لكن بتنظيم القوافل العلاجية ضمن المبادرات الرئاسية، استفاد منها عدد كبير من أهالي القرية الذين يعانون الأمراض المزمنة، ولا يستطيعون الذهاب إلى الأطباء بمدينة أسيوط، وأنا اكتشفت مرضى بالسكر من خلال القافلة العلاجية».

هويدا على، إحدى السيدات المستفيدات من المبادرات الرئاسية للكشف على المواطنين فى القرى، قالت إنها ذهبت إلى إحدى القوافل العلاجية التى تنظمها الدولة للمواطنين غير القادرين بالقرى، حيث إنها كانت تعانى من الضغط وحالياً صحتها أفضل بعد عرضها على أفضل الأطباء وصرف العلاج الشهرى اللازم لها بدون مقابل.

وتوجهت بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي والدولة المصرية، على تلك المبادرات، ووصول القوافل حتى المنازل بالقرى والعزب المختلفة وكذلك القوافل العلاجية التى تستهدف قرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

الحاج الديب أحمد، عامل، قال إن المبادرات الرئاسية أنقذت حياته، كونه كان مصاباً بفيروس سى ولم يعلم إلا مصادفة عندما أطلقت المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن فيروس سى بالقرى الفقيرة وعند الكشف على نفسه بإحدى القوافل العلاجية التى كانت بقريته المشايعة فى مركز الغنايم، تبين من المسحة أنه مصاب بفيروس سى ولا يعلم شيئاً عن ذلك الفيروس وبعدها تم تحويله لإجراء التحاليل اللازمة بمركز الفيروسات الكبدية بمديرية الصحة وأجريت كل التحاليل بالمجان.

أضاف أنه بعد توقيع الكشف الطبى من قبل الأطباء المتخصصين وإجراء الفحوصات تم صرف علاج شهرى لفيروس سى عبارة عن أقراص وبعد الانتهاء من جميع الجرعات، تم إجراء كافة التحاليل وتبين سلبيته من الفيروس، مشيراً إلى أن المبادرة الرئاسية كانت سبباً كبيراً لعشرات المواطنين كى يكتشفوا إصابتهم بالأمراض فى وقت مبكر ويتم العلاج وخصوصاً القرى والعزب التى كانت محرومة من كافة الخدمات وحالياً الاهتمام الأكبر لها ضمن المبادرات الرئاسية والقوافل العلاجية وجميعها تضم الكشف وصرف العلاج بالمجان دون الحصول على أى مقابل وبمشاركة أطباء أكفاء.