«الأرصاد»: الحرارة حول المعدلات الطبيعية.. وارتفاع نسب الرطوبة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الطقس مستمر بالتأثر بمنخفض الهند الموسمي الذي يحمل كتلا هوائية معظمها قادمة من البحر المتوسط، مما يؤدي لارتفاع نسب الرطوبة في الجو، ما يزيد بارتفاع درجات الحرارة خلال فترات النهار، إذ تسجل نحو 35 درجة على القاهرة وهي حول المعدلات الطبيعية.

الطقس نهارا يكون حار رطب على القاهرة الكبرى

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يامصر»، المذاع على شاشة «القناة الأولى» أن الطقس نهارا يكون حارا رطبا على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري ومحافظات السواحل الشمالية للبلاد، والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، ويكون الطقس شديد الحرارة على المناطق الجنوبية، شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترات النهار، موضحة أن أغلب محافظات الجمهورية، درجات الحرارة بها حول المعدلات الطبيعية لها بمثل هذا الوقت من العام، ولكن نسب الرطوبة تزيد من إحساسنا بدرجات الحرارة.

نشاط للرياح ساعات الليل المتأخرة وفي الصباح الباكر

وأشارت «غانم»، إلى أن خلال فترات الليل ومع غياب أشعة الشمس، سيكون هناك انخفاضا في درجات الحرارة، نشعر به خلال فترات الصباح المبكر وساعات الليل المتأخرة، والأجواء معتدلة على أغلب الأنحاء، مشيرة لوجود نشاط نسبي للرياح بمعظم المحافظات، سرعاته بين الـ 30كم/ساعة لـ35 كم/ساعة، وهذا النشاط يساعد بعض الشيء على تلطيف الأجواء وإحساسنا بنسب رطوبة أقل فترات المساء وساعات الليل المتأخرة.