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الأرصاد تحذر المصطافين من اضطراب حركة البحر: الموج مرتفع بسبب الرياح

كتب:

صفية النجار
09:01 م | الجمعة 07 يوليو 2023
اضطراب حركة الملاحة البحرية- أرشيفية

اضطراب حركة الملاحة البحرية- أرشيفية

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من نشاط الرياح الشمالية الغربية على شواطئ البحر المتوسط، وبالتحديد على مطروح والضبعة والعلمين والإسكندرية وبلطيم ودمياط.

تحذير للمصطافين من اضطراب البحر

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن نشاط الرياح يستمر على تلك المناطق المذكورة، اعتبارا من غد السبت، 8 يوليو، وحتى الاثنين، 10 يوليو، لافتة إلى أنها تتسبب في اضطراب حركة الملاحة البحرية، وارتفاع الموج من 2 إلى 3 أمتار، لذا نصحت المصطافين بتوخي الحذر والحيطة بسبب ارتفاع الأمواج.

رياح على القاهرة الكبرى 

وتوقعت هيئة الأرصاد، أنه اعتبار من يوم السبت 8 يوليو وحتى الثلاثاء 11 يوليو الجاري، تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

رياح على شمال الدلتا واضطراب حركة الملاحة

ومن المتوقع أيضا أن تنشط الرياح على شواطئ شمال الدلتا والإسكندرية والعلمين ومطروح، المطلة على البحر المتوسط، مما يؤدي إلى ارتفاع الموج بقيم تتراوح من 2 إلى 3 أمتار.

حالة الطقس غدا

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدا، متوقعة أنه يسود طقس معتدل الحرارة على كافة الأنحاء، في الصباح الباكر، بينما يكون حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ويكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون معتدل الحرارة رطب ليلاً على كافة الأنحاء.

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