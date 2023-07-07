الأرصاد تحذر من ظاهرة ترفع درجات الحرارة إلى 50 مئوية: موجات حارة مرتقبة

تتأثر البلاد خلال فصل الصيف بعدة ظواهر جوية تتسبب في ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير معتاد، وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بأن منخفض الهند الموسمي بدأ يتمدد ويصل تأثيره إلى مصر.

تأثير منخفض الهند الموسمي

وأوضحت هيئة الأرصاد أن منخفض الهند الموسمي، هو منخفض حراري ضخم يؤثر على قارات العالم القديم، آسيا وأفريقيا وأوروبا، لافتة إلى أنه يتشكل في الهند بداية من شهر أبريل كل عام، ويزداد تأثيره خلال شهري يونيو ويوليو، ويمتد إلى مساحة شاسعة من شبه الجزيرة العربية، ويصل إلى بلاد الشام وتركيا ومصر، وبداية من شهر سبتمبر يضعف تأثيره حتى يتلاشى تماما في أكتوبر.

ارتفاع درجات الحرارة حتى 50 درجة مئوية

ويتسبب منخفض الهند الموسمي في جذب الرياح الموسمية الاستوائية إلى الهند وجنوب شرق آسيا، ويؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة في شبه الجزيرة العربية وبلاد الشام والعراق لتتجاوز في العراق وغرب إيران 50 درجة مئوية في أغلب أيام فصل الصيف.

تأثير منخفض الهند الموسمي على مصر

وفيما يتعلق بتأثير منخفض الهند الموسمي على مصر، فقد أوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنه يسبب موجات حارة قوية، لافتة إلى أن منخفض الهند الموسمي قد يسجل قيم ضغط جوي منخفضة، قد تصل إلى أدنى من 995 مليار، خلال شهر يوليو الجاري، مشيرة إلى أن مصر خلال هذه الفترة من كل عام تتعرض إلى ارتفاع في درجات الحرارة بالإضافة ارتفاع نسبة الرطوبة في الجو.

استقرار الأجواء وارتفاع نسب الرطوبة

وتسود حالة من استقرار الأجواء في الفترة الحالية، كما أن درجات الحرارة تبقى في معدلاتها الطبيعية، وتبقى الظاهرة المؤثرة هي ارتفاع نسبة الرطوبة التي تزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة، بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات مئوية.

وفسرت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، ارتفاع نسب الرطوبة، بسبب تأثر مصر بمنخفض الهند الموسمي الذي تصاحبه كتل هوائية حارة، مشيرة إلى أن هذه الكتل الهوائية تتحمل بكميات من المياه أثناء مرورها على البحر المتوسط، وبالتالي تسبب ارتفاع نسب الرطوبة على أغلب المناطق.

أعلى نسبة رطوبة على البحر المتوسط

وتسجل المناطق المطلة على البحر المتوسط أعلى نسب رطوبة، وتصل خلال فترات الليل إلى 80% و90%، بينما المناطق الداخلية تصل إلى 70% إلى 75%، لذا يكون الطقس خلال فترة النهار يكون حارًا رطبًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، بينما يكون شديد الحرارة على المناطق الجنوبية «شمال وجنوب الصعيد» فضلا عن شمال وجنوب سيناء.