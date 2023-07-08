ما الفرق بين درجة الحرارة المحسوسة والفعلية؟.. «الأرصاد» توضح

ارتفاع كبير في درجات الحرارة شهدتها مختلف البلاد منذ بداية فصل الصيف، وأيضا كان هناك تزايذ في نسبة الرطوبة، وذلك بحسب ما ذكرته هيئة الأرصاد الجوية، موضحة أن ذلك يأتي تحت مسمى «درجة الحرارة المحسوسة».

الفرق بين درجة الحرارة المحسوسة والفعلية

تساءل عدد كبير من المواطنين عما هي درجة الحرارة المحسوسة وما الفرق بينها وبين درجة الحرارة الفعلية، والتي نرصدها في هذا التقرير وفقا لما ذكرته هيئة الأرصاد الجوية عبر موقعها الرسمي على مواقه التواصل الاجتماعي:

درجة الحرارة المحسوسة تعني أن درجة حرارة الإحساس الخاصة بالإنسان التي نشعر بها عندما نخرج في الهواء وتأخذ في الاعتبار سرعات الرياح والرطوبة النسبية ودرجة حرارة الهواء، مشيرة إلى أن درجة الحرارة في نشرات الطقس الرسمية هي درحة حرارة الهواء والتي تقاس بمعايير دولية مطبقة في العالم بمعرفة المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن درجة حرارة الهواء «درجة الحرارة الفعلية» لا تأخذ في الاعتبار كيف يعاني الإنسان بالفعل من درجة الحرارة علي مدار اليوم وتحت أشعة الشمس على سبيل المثال في فصل الشتاء، يمكن أن تشعرك الرياح القوية ببرودة أكبر مما تشير إليه درجة الحرارة المقاسة، على العكس من ذلك في يوم رطب من فصل الصيف، يمكن أن تشعر بأنها أكثر حرارة بشكل غير مريح مما توحي به درجات حرارة الهواء نفسها.

هيئة الأرصاد الجوية

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية أن مع بداية فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة يبدأ مصطلح درجة الحرارة المحسوسة يتردد كثيرا، موضحة أن تزداد سرعة تبخر الرطوبة في أيام العاصفة من بشرة الإنسان وتعمل على نقل الحرارة بعيدًا عن الجسم مما يجعلها أكثر برودة مما هي عليه في الواقع، ولكن عندما تكون الرطوبة عالية، ينخفض معدل التبخر والتبريد، مما يجعله يشعر بالسخونة أكثر مما هو عليه في الواقع.