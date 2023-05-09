عابد عناني: العمل في فيلم من توقيع أسامة أنور عكاشة مفاجأة عظيمة

قال الفنان عابد عناني، إنه سعيد بوجود فيلم الباب الأخضر في مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما، لأني أحب هذا المهرجان، مضيفا «كانت مفاجأة عظيمة مشاركتي في عمل فني للكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة».

جاء ذلك خلال ندوة فيلم «الباب الأخضر»، على هامش مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما في دورته الـ71، برئاسة الأب بطرس دانيال، بحضور صناع العمل.

عابد عنانى يتحدث عن فيلم الباب الأخضر

وأضاف عابد عناني، أن المخرج رؤوف عبد العزيز، كان مركزا في النص السينمائي، لأنه «كان شايل هم عمل فيلم يحمل أسامة أنور عكاشة»، وأجرينا أكثر من 12 بروفة للقراءة فقط.

وتابع أن الفيلم يناقش قضية مهمة في العصر الحالي، موضحا أن أسامة أنور عكاشة تنبأ بهذه الظاهرة منذ زمن طويل، وهي اللعب في ذاكرة الإنسان، لجعل جميع البشر يفكر بطريقة واحدة مشابهة.

وأشار إلى أنه تم إبلاغه بتجسيده شخصية في فيلم الباب الأخضر، عن طريق المخرج روؤف عبد العزيز، وتحدث معه عن طبيعية الشخصية، وتحمس لها للغاية، ووافق عليها قبل قرائته للسيناريو.

واختتم حديثه، بأنه كان يجسد شخصية شريرة في جميع أعماله، وجاءت شخصيته في الباب الأخضر مختلفة، لذلك تحمس لتجسيدها، وأن جميع مشاهد العمل كانت مهمة بالنسبة له.