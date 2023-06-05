الفنان عابد عناني: استئناف التحضيرات الخاصة بمسرحية «الحفيد» لعرضها قريبا

كشف الفنان عابد عناني، عن استئناف التحضيرات الخاصة بمسرحية «الحفيد»، تمهيدًا لتقديم موسم جديد، خلال الفترة القليلة المُقبلة، بعد فترة من التوقف.

وقال عابد عناني في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ فريق عمل مسرحية الحفيد يواصل مرحلة البروفات، إذ يبذل جهودًا ضخمة بما يضمن خروج العمل على مستوى عالٍ من الاحترافية، متابعا: «الموسم الجديد قريبًا جدًا».

وقررت إدارة المسرح القومي في وقت سابق الاستعانة بالفنانة سماء إبراهيم، بدلاً من الفنانة لوسي، التي قدمت الموسم الأول كاملًا، قبل أنّ يتوقف العرض لفترة طويلة بسبب وقوع خلافات وأزمات بينها وبين فريق العمل، وصلت إلى حد الاتهامات.

تامر فرج يُشيد باختيار الفنانة سماء إبراهيم

وأشاد الفنان تامر فرج، الذي اعتذر عن استكمال الموسم الأول من المسرحية باختيار الفنانة سماء إبراهيم، لتقديم الموسم الجديد، حيث كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي، قائلًا: «الحمد لله.. الحق حلو.. خصوصًا لما يرجع لصحابه.. ألف مبروك لصحابى وزمايلى وأولادى أبطال مسرحية الحفيد لعودة عرضها لموسم جديد قريبًا ببطلة جديدة وهى الفنانة الجميلة سماء إبراهيم على خشبة المسرح القومي.. اختيار عظيم وخبر جميل».

أبطال مسرحية الحفيد

مسرحية الحفيد، بطولة سماء إبراهيم، وعابد عناني، وعادل عفر، ومحمد مبروك، وشيريهان الشاذلي، ويوسف المنصور، ورنا خطاب، وزينب العبد، ومحمود عبدالرازق، ونشوى علي عبدالرحيم، وندا عفيفي، وعبدالباري سعد، ومجموعة كبيرة من الفنانين، وديكور حمدي عطية، وإضاءة حازم أحمد، وملابس مروة عودة، والتعبير الحركي شيرين حجازي، وموسيقى كريم عرفة، وإعداد وإخراج يوسف المنصور.